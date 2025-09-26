Lewis Hamilton bangt weiter und gibt ein Update

Lewis Hamilton bangt weiter um das Leben eines treuen Wegbegleiters: Roscoe, der Hund des Formel-1-Rekordweltmeisters, befindet sich nach einem Herzstillstand in einem kritischen Zustand.
„Roscoe hat sich erneut eine Lungenentzündung zugezogen und hatte Atemnot“, schildert Hamilton in seinem jüngsten Instagram-Posting. „Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und sediert, um ihn zu beruhigen, während man ihn untersuchte.“ Dabei kam es jedoch zu einem Herzstillstand.
Roscoe im Koma
„Es gelang, seinen Herzschlag wiederherzustellen, aber jetzt liegt er im Koma“, so Hamilton. „Wir wissen nicht, ob er daraus wieder erwachen wird.“
Am Samstag werde man versuchen, den Vierbeiner zu wecken, berichtet der Ferrari-Pilot. Hamilton versichert: „Ich bin an seiner Seite und möchte allen für die Gebete und die Unterstützung danken.“
