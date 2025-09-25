Statt Night Run Stillstand für Autofahrer in Wien

Es handelte sich bereits um die 19. Auflage, bei der fünf Kilometer in Österreichs Hauptstadt zurückgelegt wurden. Der Start war auf der Höhe des Naturhistorischen Museums, von dort ging es am Parlament, beim Burgtheater und bei der Universität vorbei. Die Läuferinnen und Läufer kamen über den Schottenring zum Donaukanal, Stubenring und Stadtpark. Das Ziel war vor dem Goethe-Denkmal auf dem Opernring.