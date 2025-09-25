Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

22.000 Läufer

Statt Night Run Stillstand für Autofahrer in Wien

Wien
25.09.2025 22:19
Am Donnerstag nahmen 22.000 Läuferinnen und Läufer am „Vienna Night Run“ teil. Für viele ...
Am Donnerstag nahmen 22.000 Läuferinnen und Läufer am „Vienna Night Run“ teil. Für viele Autofahrende ging gar nichts mehr.(Bild: zVg)

Während Tausende Läuferinnen und Läufer beim „Erste Bank Vienna Night Run“ die Ringstraße in eine Bühne für Sport und Nachhaltigkeit verwandelten, ging für viele Autofahrende in der Wiener City am Donnerstag gar nichts mehr.

0 Kommentare

Zwischen 19 und 22.30 Uhr kam es rund um die Strecke zu massiven Staus samt Hupkonzerten. Besonders rund um das Kunstmuseum Albertina standen die Autos still, während auf dem Ring 22.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den guten Zweck unterwegs waren. Erst spät floss der Verkehr dann wieder.

Es handelte sich bereits um die 19. Auflage, bei der fünf Kilometer in Österreichs Hauptstadt zurückgelegt wurden. Der Start war auf der Höhe des Naturhistorischen Museums, von dort ging es am Parlament, beim Burgtheater und bei der Universität vorbei. Die Läuferinnen und Läufer kamen über den Schottenring zum Donaukanal, Stubenring und Stadtpark. Das Ziel war vor dem Goethe-Denkmal auf dem Opernring.

Lesen Sie auch:
Eine Runde um die nächtliche Ringstraße wird beim Vienna Night Run gelaufen.
Viele Läufe in Wien
„Auf die Plätze, fertig, los!“, heißt es im Herbst
03.09.2024
17. Vienna Night Run
Entlang der Ringstraße läuft es heuer klimaneutral
24.08.2023

Auf dem ersten Platz bei den Herren landete Davide Zanetti vom Team Leuchtturmlauf mit einer Zeit von 14:29 Minuten, gefolgt von Gabriel Barac (LC Neufurth) mit 14:34 und Julian Piller mit 14:36 Minuten. Bei den Frauen gewann die bekannte Läuferin Julia Mayer (DSG Wien) mit 15:45 Minuten, gefolgt von Larissa Matz (Körber-Risak Rechtsnwalts GmbH) mit 16:02 Minuten und Elisabeth Linster (17:53). Auch Nordic-Walkerinnen und -walker nahmen teil.

Für den Lauf am Donnerstag waren die Ringstraße und der Franz-Josefs-Kai vorübergehend gesperrt, auf den angrenzenden Straßenzügen gab es Verkehrsbehinderungen. Auch Schleusen waren eingerichtet worden, bei mehrere Linien der öffentlichen Verkehrsmittel kam es zu Einschränkungen.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienÖsterreich
SportAuto
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
11° / 13°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
12° / 14°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
11° / 13°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
11° / 13°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
11° / 13°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
270.970 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.821 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Tennis
Tennis-Ass blamiert sich gegen Nummer 196 der Welt
153.115 mal gelesen
Die nächste bittere Niederlage für Daniil Medwedew!
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1438 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1322 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Wien
Fesche Promi-Tochter
Dieser Ex-Kinderstar reitet vor Schloss Schönbrunn
22.000 Läufer
Statt Night Run Stillstand für Autofahrer in Wien
Wer dagegen ist
In der SPÖ brodelt es wegen des Lobautunnels
Krone Plus Logo
56 Derby-Überläufer
„Habe Rapid längst aus meinem Gedächtnis gelöscht“
Riss durch Koalition
Lobautunnel: Jubel und Frust bei Wiener Parteien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf