Hirsch in NÖ niedergestochen und Genick gebrochen

Tagelang streifte ein junger Mann schon durch den Wald im südlichen Niederösterreich – bis er in ein Hirschgehege einstieg. Mit zwei Messerstichen attackierte er eines der Wildtiere, brach ihm dann das Genick. „Ich dachte, ich werde verfolgt“, erklärt der Finne im Landesgericht Korneuburg. Seine Therapie darf er zu Hause machen.
„Ich war schon drei Tage irgendwo im Wald“, erinnert sich ein 29-Jähriger an den 21. März. Jetzt sitzt der Finne adrett gekleidet und geordnet im Landesgericht Korneuburg (NÖ) – davon war er bei seinem Streifzug durch das nördliche Niederösterreich weit entfernt: „Ich dachte, ich werde verfolgt. Ich dachte, jemand möchte mir und meiner Familie wehtun.“
Wild wurde Opfer von Wahn
Nach Österreich kam der junge Mann Anfang letzten Jahres, eigentlich um zu studieren. „Wer liebt Wien nicht? Es ist eine wunderschöne Stadt.“ In der sich aber auch seine paranoide Schizophrenie verschlechterte. Gefördert durch den Missbrauch von diversen Substanzen.
Man benötigt doch enorme Kraft, um einen Hirsch festzuhalten und niederzustechen.
Vorsitzende Richterin im Landesgericht Korneuburg
Opfer seines Wahns wurde dann Ende März ein Hirsch in einem Gehege in dem Wald, den der 29-Jährige durchstreifte. „Ich bin über den Zaun geklettert“, sagt der Finne. Mit zwei Messerstichen streckte er das Wild nieder, brach ihm dann das Genick. „Man benötigt doch enorme Kraft, um einen Hirsch festzuhalten und niederzustechen“, ist Frau Rat verwundert.
Unterbringung in Finnland
Wohl ein Resultat seiner psychiatrischen Krankheit. Die darf er nun in seiner Heimat Finnland behandeln lassen, im Zuge einer bedingten Unterbringung. Dem Gericht muss er jedoch regelmäßig Nachweise über seine Therapie und die Wohnsituation bei seiner Mutter bringen. Nicht rechtskräftig.
