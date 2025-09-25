Hirsch in NÖ niedergestochen und Genick gebrochen

Tagelang streifte ein junger Mann schon durch den Wald im südlichen Niederösterreich – bis er in ein Hirschgehege einstieg. Mit zwei Messerstichen attackierte er eines der Wildtiere, brach ihm dann das Genick. „Ich dachte, ich werde verfolgt“, erklärt der Finne im Landesgericht Korneuburg. Seine Therapie darf er zu Hause machen.