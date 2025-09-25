Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Riss durch Koalition

Lobautunnel: Jubel und Frust bei Wiener Parteien

Wien
25.09.2025 18:00
Aktivisten sind gegen den Tunnel (Archivbild)
Aktivisten sind gegen den Tunnel (Archivbild)(Bild: APA-PictureDesk null)

Wien bekommt einen Autobahnring. Der noch fehlende Teil samt den seit Jahren heiß umkämpften Lobautunnel wird gebaut. Das hat Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) verkündet. Die Wiener Parteien sind gespalten, der Riss geht auch durch die Regierungskoalition.

0 Kommentare

Nach massiven Verzögerungen durch Ex-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) kommt der Autobahnring um Wien nun doch. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) gab grünes Licht für die lang umkämpfte Nordostumfahrung samt Lobautunnel.

Die Reaktionen der Wiener Parteien dazu sind auf zwei gegensätzlichen Polen zu verorten: Jubel bei SPÖ, FPÖ und ÖVP, Frust bei den Grünen und bei den Neos.

Damit geht wie bei Rot-Grün auch bei Rot-Pink ein Riss durch die Wiener Regierungskoalition in dieser Frage. Zum Bruch kommt es deshalb aber nicht.

Unser Standpunkt ist bekannt. Wir sehen den Lobautunnel nach wie vor weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll.

Selma Arapovic (Neos)

Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Der Lobautunnel wird tausende Arbeitsplätze und Milliarden an Wertschöpfung schaffen sowie die Verkehrsadern im Raum Wien entlasten.

Markus Figl (ÖVP)

Bild: Jöchl Martin

Die Umfahrung ist ein alternativloses Projekt für Wien. Damit wird der Transitverkehr aus der Stadt gelenkt und essenzielle Impulse für den Standort gesetzt.

Josef Taucher (SPÖ)

Bild: Urbantschitsch Mario

Die SPÖ zerstört die 365-Euro-Jahreskarte, bei Sozialleistungen wird gekürzt und gleichzeitig werden Milliarden Euro für einen Tunnel unter dem Nationalpark vergraben. Das versteht niemand. 

Judith Pühringer (Grüne)

Bild: APA/GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

Die Blockadepolitik von Leonore Gewessler war eine ideologische Geisterfahrt, die der Wiener Bevölkerung und der Wirtschaft massiven Schaden zugefügt hat. Es gilt nun, zügig loszulegen.

Anton Mahdalik (FPÖ)

Bild: www.fotoschuster.at

Groß ist die Freude beim Arbö: „Endlich hat sich die Vernunft durchgesetzt. Mit der Umsetzung des Projekts werden Siedlungsgebiete entlastet und das tägliche Stauchaos auf der A23 eindämmt“, erklärt Generalsekretär Gerald Kumnig.

Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck ist erleichtert: „Der Lückenschluss ist für den Wirtschaftsstandort Wien von essenzieller Bedeutung. Es geht hier nicht nur um viele neue Wohnungen. Ohne diese Anbindung hängt auch Wiens wichtigstes Gebiet für Betriebsansiedlungen in der Luft.“

Umweltorganisationen hingegen toben. Sie sprechen von einem Kollisionskurs mit dem Rechtsstaat und hoffen, dass der Europäische Gerichtshof den Tunnel noch verhindert. Aktivisten haben erneut Proteste angekündigt.

Hellblau: Das fehlende Teilstück der S1 samt Tunnel (strichliert).
Hellblau: Das fehlende Teilstück der S1 samt Tunnel (strichliert).(Bild: Krone KREATIV/OpenStreetMap)

Der Baustart für Teil 1, also die oberirdische Strecke im Nordosten von Wien, ist für Frühling 2026 angesetzt. Mit der Errichtung des Tunnels soll 2031 errichtet werden. Erwartete Kosten: 2,2 Milliarden Euro. Angesetzte Bauzeit: Sechs Jahre. 

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
11° / 13°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
12° / 14°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
11° / 13°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
11° / 13°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
11° / 13°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
269.961 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.142 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
175.406 mal gelesen
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1714 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1436 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1349 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
56 Derby-Überläufer
„Habe Rapid längst aus meinem Gedächtnis gelöscht“
Riss durch Koalition
Lobautunnel: Jubel und Frust bei Wiener Parteien
Boykott rückt näher
Geheimwahl entscheidet über ESC-Ausschluss Israels
Praxis nur für Miezen
Moderne Tiermedizin: Hightech trifft Katzenliebe
Turnier vor Schloss
Die pferdigen Stars sind bereits in Schönbrunn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf