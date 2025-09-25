Darum floh Lilly Becker wirklich aus London!

Im Sommer ist Lilly Becker mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn Amadeus nach Deutschland gezogen. Die Heimat seines Vaters Boris Becker, der aber mittlerweile mit seiner neuen Frau Lilian in Mailand lebt.
Finanzielle Sorgen in der britischen Hauptstadt zwangen die 49-Jährige dazu, London zu verlassen, obwohl der gemeinsame Sohn mit Boris Becker 2010 dort geboren wurde und aufwuchs.
„Als alleinerziehende Mutter kann ich es mir einfach nicht leisten, alleine in London zu leben“, enthüllt Lilly. „Es ist extrem schwer, und ich möchte weiterhin auf dem Niveau leben, das ich gewohnt bin und an das mein Sohn gewöhnt ist.“
Fünf Euro und ein hungriger Sohn!
Letztes Jahr stand sie mit nur fünf Euro auf dem Konto da. „Ich werde nie vergessen, wie es war, hungrig zu sein – und zu wissen, dass auch mein Kind hungert“, erzählt sie offen.
Lilly hofft, dass ihr Sohn in Deutschland bessere Chancen in Schule und Alltag bekommt. „Es ist ein neues Kapitel für uns – und er ist begeistert“, sagt sie im Podcast „Driven Women“.
Rettung kam aus Deutschland
Die Rettung kam durch die deutsche RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, in der Lilly zur Dschungelkönigin gekrönt wurde. „Endlich hat sich meine Lage verbessert“, freut sie sich. Gleich danach kam auch ein Angebot vom deutschen „Playboy“ – die Bilder waren gerade in der aktuellen Ausgabe zu sehen und sorgten für immenses Aufsehen. Für Lilly geht es also bergauf!
Bittere Scheidung
Hintergrund: Boris Becker, sechsmaliger Wimbledon-Champion, wurde 2017 für insolvent erklärt und 2022 wegen Verschleierung von Vermögenswerten zu Haft verurteilt. Die bittere Scheidung hinterließ Spuren – nicht nur emotional, sondern auch finanziell.
Jetzt heißt es für Lilly: Deutschland statt London, Hoffnung statt Hunger!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.