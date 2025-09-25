Vorteilswelt
Schock-Enthüllung

Darum floh Lilly Becker wirklich aus London!

Society International
25.09.2025 12:03
„Ich hatte nur 5 Euro auf dem Konto. Es war peinlich – ich und mein Sohn hatten Hunger!“
„Ich hatte nur 5 Euro auf dem Konto. Es war peinlich – ich und mein Sohn hatten Hunger!“(Bild: Felix Hörhager / dpa / picturedesk.com)

Im Sommer ist Lilly Becker mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn Amadeus nach Deutschland gezogen. Die Heimat seines Vaters Boris Becker, der aber mittlerweile mit seiner neuen Frau Lilian in Mailand lebt. 

Finanzielle Sorgen in der britischen Hauptstadt zwangen die 49-Jährige dazu, London zu verlassen, obwohl der gemeinsame Sohn mit Boris Becker 2010 dort geboren wurde und aufwuchs. 

„Als alleinerziehende Mutter kann ich es mir einfach nicht leisten, alleine in London zu leben“, enthüllt Lilly. „Es ist extrem schwer, und ich möchte weiterhin auf dem Niveau leben, das ich gewohnt bin und an das mein Sohn gewöhnt ist.“

Die Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker kämpfte nach der Scheidung 2018 mit den Folgen des ...
Die Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker kämpfte nach der Scheidung 2018 mit den Folgen des Glamour-Lebens: hohe Mieten, teure Schulen, steigende Kosten.(Bild: Viennareport)

Fünf Euro und ein hungriger Sohn!
Letztes Jahr stand sie mit nur fünf Euro auf dem Konto da. „Ich werde nie vergessen, wie es war, hungrig zu sein – und zu wissen, dass auch mein Kind hungert“, erzählt sie offen.

Lilly hofft, dass ihr Sohn in Deutschland bessere Chancen in Schule und Alltag bekommt. „Es ist ein neues Kapitel für uns – und er ist begeistert“, sagt sie im Podcast „Driven Women“.

Rettung kam aus Deutschland
Die Rettung kam durch die deutsche RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, in der Lilly zur Dschungelkönigin gekrönt wurde. „Endlich hat sich meine Lage verbessert“, freut sie sich. Gleich danach kam auch ein Angebot vom deutschen „Playboy“ – die Bilder waren gerade in der aktuellen Ausgabe zu sehen und sorgten für immenses Aufsehen. Für Lilly geht es also bergauf!

Bittere Scheidung
Hintergrund: Boris Becker, sechsmaliger Wimbledon-Champion, wurde 2017 für insolvent erklärt und 2022 wegen Verschleierung von Vermögenswerten zu Haft verurteilt. Die bittere Scheidung hinterließ Spuren – nicht nur emotional, sondern auch finanziell.

Jetzt heißt es für Lilly: Deutschland statt London, Hoffnung statt Hunger!

