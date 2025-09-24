Wenn sich Buben küssen: Skandal auf dem Schulhof

Reimann: Es ist ein Stück, das für queere Lebensmodelle kämpft, und man kann daraus mitnehmen, dass man der eigenen internalisierten Queer-Feindlichkeit, aber auch allen anderen möglichen Ismen auf den Zahn fühlen kann. Jeder im Publikum kann sich mit den Personen auf der Bühne irgendwie identifizieren. Also: Augen öffnen und sich zum Nachdenken anregen lassen. Eben alles, was gutes Theater eigentlich immer versucht. Und das Stück bietet Eltern die Möglichkeit Selbsterkenntnis an, wie sehr die Kämpfe, die sie kämpfen, wirklich für die Kinder oder eigentlich doch für sich selbst sind.