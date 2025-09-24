Frau steckt in Rutsche 30 Meter über dem Meer fest

Rutsche soll Notluke haben

Bei der Rutsche stehen die Passagiere zunächst auf einer Falltür, und von der die Abenteurer ruckartig in die Röhre fallen – diese steht teilweise 3,35 Meter vom Schiff ab. Es ist unklar, ob sich die Frau aus eigener Kraft in Sicherheit bringen konnte oder Hilfe in Anspruch nehmen musste. Wie die „New York Post“ berichtete, soll die Rutsche jedoch mit einer Notluke ausgestattet sein, die das Personal öffnen könne, falls ein Mensch steckenbleibt.