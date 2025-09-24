Panne auf Kreuzfahrt
Frau steckt in Rutsche 30 Meter über dem Meer fest
Eine Panne auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff sorgt derzeit in sozialen Medien für Furore. Eine Frau blieb dort in der durchsichtigen Rutsche stecken – ausgerechnet in jenem Abschnitt, der sich direkt über dem offenen Meer befindet.
In dem Clip ist zu sehen, wie die Frau im dunklen Badeanzug auf dem Rücken liegt und nicht mehr vorankommt. Sie stützt sich mit ihren Armen an den Wänden der Glasröhre ab, um sich fortzubewegen – doch so richtig scheint ihr das nicht zu gelingen.
Besonders bedrohlich: Unter der Dame tosen währenddessen die Meereswellen – die Rutsche auf dem Kreuzfahrtschiff Norwegian Bliss, um die es sich laut Medienberichten handeln soll, führt nämlich über die Deckskante hinaus. Die Doppel-Loop-Rutsche Ocean Loops ist für Personen mit einem Gewicht zwischen 50 und 130 Kilogramm zugelassen, heißt es weiter.
Hier sehen Sie den Beitrag auf TikTok:
Rutsche soll Notluke haben
Bei der Rutsche stehen die Passagiere zunächst auf einer Falltür, und von der die Abenteurer ruckartig in die Röhre fallen – diese steht teilweise 3,35 Meter vom Schiff ab. Es ist unklar, ob sich die Frau aus eigener Kraft in Sicherheit bringen konnte oder Hilfe in Anspruch nehmen musste. Wie die „New York Post“ berichtete, soll die Rutsche jedoch mit einer Notluke ausgestattet sein, die das Personal öffnen könne, falls ein Mensch steckenbleibt.
Zu allem Unglück für die Frau wurde der Vorfall auch mitgefilmt. „Oh mein Gott, sie steckt wirklich fest!“, kommentiert eine Kreuzfahrtpassagierin die Situation. Der Clip wurde mit Webejingle von Jet2 Holiday versehen, um der Szene noch eine Extra-Prise Humor zu verleihen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.