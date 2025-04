Trumps Zölle treffen Salzburger Betriebe

Selbst die reduzierten, auch aktuell geltenden Zölle von zehn Prozent verursachen beim Pongauer Betrieb Mehrkosten in Millionenhöhe. Deshalb ändert Trumps zwischenzeitliche Zollpause für EU-Länder an den Sorgen wenig. Denn zehn Prozent auf alle Waren, die in die USA gehen, bleiben aufrecht. Ebenso 25 Prozent Zoll auf Stahl- und Aluminiumwaren sowie Autos und Autoteile.