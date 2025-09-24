Doch nicht alles auf Schiene am Bahnhof?

Am Abstellgleis?

Muss Deutschkreutz weiter warten? Von den ÖBB heißt es dazu, dass die Gespräche zu den genannten Projekten mit dem Land im Laufen seien. „Derzeit erheben wir, wie sich das Aufkommen hinsichtlich Holzverladung in Deutschkreutz weiterentwickelt. Auf Grundlage dieser Erhebungen werden wir weitere Entscheidungen und einen Zeitplan in Abstimmung mit dem Land Burgenland festlegen“, erklären die Bundesbahnen. Diesen Abstimmungen könne man nicht vorgreifen, daher könne man „derzeit keine genaue Zeitschiene nennen.“