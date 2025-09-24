Doch nicht alles auf Schiene am Bahnhof?

Die Verlegung der Güterverladung und die Modernisierungspläne in Deutschkreutz scheinen auf unbestimmte Zeit verschoben zu sein. Anrainer und Politiker sind darüber wenig erfreut.
Eigentlich sollte bezüglich Bahnhof Deutschkreutz alles abfahrbereit sein. Bereits seit Jahren wird auf eine Modernisierung des Knotenpunktes gepocht, da er nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. Auch eine Verlegung der Güterverladung wird schon länger gefordert, um die Anrainer zu entlasten.
Besprechungen und Pläne
Die Verlegung Richtung Schwimmbad sei eigentlich für spätestens Frühjahr 2026 geplant gewesen, sagt Bürgermeister Andreas Kacsits. In weiterer Folge sollte dann auch der Bahnhof selbst modernisiert werden. Es habe schon fertige Pläne und im Vorfeld viele Besprechungen gegeben, meint der Ortschef.
Keine offiziellen Informationen
Doch das Vorhaben sei nun auf den „St. Nimmerleinstag“ verschoben worden, ärgert sich LBL-Gemeindevorstand Manfred Kölly. Der einzige Bahnhof im Mittelburgenland werde hintangestellt, so Kölly, der nun eine rasche Umsetzung fordert. Auch Kacsits hat gehört, dass die Pläne offenbar auf 2030 verschoben wurden. Offizielle Informationen gebe es aber nicht, meint der Ortschef.
Am Abstellgleis?
Muss Deutschkreutz weiter warten? Von den ÖBB heißt es dazu, dass die Gespräche zu den genannten Projekten mit dem Land im Laufen seien. „Derzeit erheben wir, wie sich das Aufkommen hinsichtlich Holzverladung in Deutschkreutz weiterentwickelt. Auf Grundlage dieser Erhebungen werden wir weitere Entscheidungen und einen Zeitplan in Abstimmung mit dem Land Burgenland festlegen“, erklären die Bundesbahnen. Diesen Abstimmungen könne man nicht vorgreifen, daher könne man „derzeit keine genaue Zeitschiene nennen.“
Verwunderung
Beim Büro des zuständigen Landesrates Heinrich Dorner zeigt man sich verwundert, dass es zu Verzögerungen komme. Man poche darauf, dass das, worauf man sich verständigt habe, auch zeitgerecht umgesetzt werde.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.