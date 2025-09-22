Pastoren-Sohn hielt vier Menschen gefangen

Der bizarre Fall begann mit einem Notruf bei der Polizei. Donnie Ray Birchfield Jr. meldete, dass eine „Untermieterin“ in seinem Haus verstorben sei. Laut Gerichtsakten stellte der Gerichtsmediziner bei der Autopsie fest, dass die Frau bereits seit über 24 Stunden tot gewesen war und es Anzeichen von körperlicher Misshandlung gab. Die folgenden Ermittlungen der Polizei ergaben, dass auch der Ehemann der Toten sowie zwei weitere Frauen im Keller von Birchfeld eingesperrt waren – eines der weiblichen Opfer sogar bereits seit 2015.