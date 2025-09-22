Über Jahre im Keller
Pastoren-Sohn hielt vier Menschen gefangen
Schock für die Bewohner einer ländlichen Kleinstadt in South Carolina. Die Polizei entdeckte jetzt, dass vier Erwachsene im Keller eines Hauses gefangen gehalten und misshandelt wurden. Als mutmaßlicher Täter wurde der Sohn eines örtlichen Pastors festgenommen.
Der bizarre Fall begann mit einem Notruf bei der Polizei. Donnie Ray Birchfield Jr. meldete, dass eine „Untermieterin“ in seinem Haus verstorben sei. Laut Gerichtsakten stellte der Gerichtsmediziner bei der Autopsie fest, dass die Frau bereits seit über 24 Stunden tot gewesen war und es Anzeichen von körperlicher Misshandlung gab. Die folgenden Ermittlungen der Polizei ergaben, dass auch der Ehemann der Toten sowie zwei weitere Frauen im Keller von Birchfeld eingesperrt waren – eines der weiblichen Opfer sogar bereits seit 2015.
Laut eines Polizeiberichts des „The Post and Courier“ soll der Sohn eines örtlichen Baptisten-Pastors mit zwei der gefangenen Frauen eine sexuelle Beziehung gehabt haben. Zudem soll der 35-Jährige das Konto des Ehepaares, das von den Behörden als „vulnerable“ (auf Deutsch „gefährdet“ oder „verletzlich“) beschrieben wird – Amts-Englisch für Menschen mit Behinderungen, chronischen Krankheiten oder im fortgeschrittenen Alter – geplündert und seine Kreditkartenschulden im Wert von 11.800 Dollar bezahlt haben.
Frau seit zehn Jahren eingeschlossen
Eine der Frauen gab im Verhör an, bereits seit zehn Jahren eingesperrt gewesen zu sein, die andere seit 2024. Laut der Klageschrift der Generalstaatsanwaltschaft von South Carolina habe Birchfield alle seine im Keller gefangen gehaltenen Opfer körperlich misshandelt, ihnen die Handys weggenommen und ihnen medizinische Hilfe verweigert. Wenn, dann durften die Eingeschlossenen nur einzeln und unter der Aufsicht ihres Peinigers den Keller verlassen.
Birchfield sitzt ohne Aussicht auf Kaution im Lancaster County Detention Center. Die bisherigen Anklagepunkte lauten unter anderem Freiheitsberaubung, häusliche Gewalt, körperliche Misshandlung von gefährdeten Erwachsenen sowie finanzieller Betrug. Nachbar Darryl Evans zeigte sich Sender WSOC-TV entsetzt: „Ich habe nie etwas geahnt. Dieser Typ ist einfach nur krank!“
