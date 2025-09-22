Frontalangriff auf Rot-Pink im Wiener Gemeinderat

Taucher interessiert sich nicht für „die dreckige Seine“

SPÖ-Klubchef Joe Taucher zitierte in seiner Replik kämpferisch das spanische Sprichwort: „In schwierigen Zeiten sucht der Intelligente Lösungen, der Dumme sucht Schuldige“ und zeigte sich genervt von der „ewig gleichen Leicher, die immer wieder abgelassen wird“. Paris-Vergleiche will Taucher auch nicht hören, „nur weil man in der dreckigen Seine jetzt schwimmen kann – wir haben 80 Kilometer Strand in der Stadt“. Und trotz Zierfuß‘ Meinung blieb er dabei: ÖVP und Grüne hätten ein „Milliardenloch im Bund hinterlassen, und wir müssen das jetzt aufräumen“.