Horten-Collection: Ist eine Linie schon Kunst?

Was eine Linie alles erleben kann

Was also kann sie? Paul Klee spricht poetisch von „einer eindrucksvollen kleinen Reise“ der Linie über das Zeichenblatt. Davon und von einem Leitsatz der griechischen Philosophie („Kein Tag ohne Linie“) geht das Konzept aus: Viel erlebt die Linie in den Abteilungen „Form und Kontur“, „Schrift und Bild“, „Linie in Bewegung“, „In Raum“ und „Grenze, Transition und Verbindung“ an Verformungen.