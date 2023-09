Gesundheit Burgenland kauft Grundstücke für Klinik

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist fest davon überzeugt, dass die Experten, die die Unbedenktlichkeit des Baus in dem Gebiet bescheinigten, recht haben. „Wir haben alles prüfen lassen, wir sind davon überzeugt, dass alles passen wird. Denn wir liegen weder im Landschaftsschutzgebiet und sind auch nicht in der Welterbe Kern-, sondern lediglich in der Sichtzone“, so Doskozil.