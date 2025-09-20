Serbian league
Red Star win derby even without Arnautovic’s goal
Red Star Belgrade have confirmed their position as the country's number 1 and the capital's number 1 in Serbia's soccer league, even without ÖFB star Marko Arnautovic's goal!
The champions beat arch-rivals Partizan 2:0 in the big Belgrade derby.
The goals for Red Star were scored by Timi Max Elšnik in the 28th minute and Nemanja Radonjić shortly after coming on as a substitute in the 59th minute.
Arnautovic substituted in the 72nd minute
Jovan Milošević's equalizer for Partizan in the 74th minute remained the home side's only goal as they failed to win their seventh derby in a row.
Arnautovic started for Red Star and was substituted for Brazilian Bruno Duarte in the 72nd minute.
