Freie Fahrt für 10 neue Wasserstoffbusse

Die langen Ladepausen der Fahrzeuge direkt im Stadtzentrum entfallen übrigens, die Reichweite ist viel höher. So können die Busse ohne Unterbrechung den ganzen Tag unterwegs sein. Ihre „Heimat“ haben die neuen, voll klimatisierten Gefährte auf dem Campus der Wiener Netze in Simmering. Hier werden sie an einer H2-Tankstelle und Ladestation von Wien Energie betankt und geladen. Getankt wird nur „grüner“ Wasserstoff.