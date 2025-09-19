Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Ära in Wien

Freie Fahrt für 10 neue Wasserstoffbusse

Wien
19.09.2025 15:03
Leise und sauber: Am Freitag fiel der Startschuss für die neue Citybus-Generation am ...
Leise und sauber: Am Freitag fiel der Startschuss für die neue Citybus-Generation am Stephansplatz, mitten im Herzen der Stadt.(Bild: Jöchl Martin)

Erstmals sind in der City bei den Wiener Linien zehn elektrobetriebene Exemplare im Einsatz.

0 Kommentare

Schon seit 2013 setzen die Wiener Linien auf elektrisch betriebene Busse. Mittlerweile sind knapp 70 Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Ab Montag kommen auf den Linien 2A und 3A zehn neue Busse dazu, die nun auch mit Wasserstoff betrieben werden – statt bloß elektrisch.

Im Bild von links nach rechts: Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien, ...
Im Bild von links nach rechts: Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien, Markus Figl (ÖVP), Bezirksvorsteher Innere Stadt, Monika Unterholzner, stv. Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke, und Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ)(Bild: Simon Wöhrer)

Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) stellte die neuen Busse gemeinsam mit der Vize-Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke Monika Unterholzner, der technischen Geschäftsführerin der Wiener Linien Gudrun Senk und Markus Figl (ÖVP), dem Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Freitagvormittag vor dem Stephansdom vor.

Lesen Sie auch:
Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Wiener Linien-Geschäftsführerin Gudrun Senk vor dem ...
Neuheit in der Flotte
Leise und sauber durch die Wiener Innenstadt
17.07.2025

Die langen Ladepausen der Fahrzeuge direkt im Stadtzentrum entfallen übrigens, die Reichweite ist viel höher. So können die Busse ohne Unterbrechung den ganzen Tag unterwegs sein. Ihre „Heimat“ haben die neuen, voll klimatisierten Gefährte auf dem Campus der Wiener Netze in Simmering. Hier werden sie an einer H2-Tankstelle und Ladestation von Wien Energie betankt und geladen. Getankt wird nur „grüner“ Wasserstoff.

Noch heuer, werden neben den E-H2-Kleinbussen von Rampini, auch reine Wasserstoffbusse zum regulären Einsatz kommen. Zehn Busse des portugiesischen Herstellers CaetanoBus werden auf der Linie 39A zwischen Sievering und Heiligenstadt unterwegs sein.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
15° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
14° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
13° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.334 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
142.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.008 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1503 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1245 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Wien
Neue Ära in Wien
Freie Fahrt für 10 neue Wasserstoffbusse
Erster Homeland Store
Neuer Möbel-Player belebt ehemalige Leiner-Filiale
Partypakete gewinnen
So wird der Geburtstag zum tierischen Erlebnis!
Nach Empörung in Wien
Ludwig: Blinde fahren weiterhin gratis mit Öffis!
Echtzeit-Einblicke
Wiener Polizei zeigt Alltag 12 Stunden lang live
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf