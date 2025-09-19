Wegen Hymne: Slowenien stoppt Allianz mit Steirern

Die steirischen Regierer betonen stets, dass die Hymne keinerlei Gebietsansprüche darstelle. Der Ärger der Slowenen ist trotzdem groß. Laut Khom wurden die Steirer „auf inoffiziellem Wege“ darüber informiert, dass Slowenien den Mitgliedsbeitrag 2025 für die Alpen-Adria-Allianz erst dann bezahlen wird, wenn die Steiermark nicht mehr den Vorsitz hat – also erst nach Jahresende. Bis dahin werden auch die Aktivitäten innerhalb der Allianz eingestellt.