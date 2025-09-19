Für „Rituale“ bestimmt
Menschliche Knochen in Gepäck in Florida entdeckt
Am Flughafenzoll können Beamte schon manches Mal skurrile Dinge aus dem Verkehr ziehen – doch eine Entdeckung am Flughafen in Florida dürfte selbst hartgesottene Mitarbeiter geschockt haben. Im Gepäck eines Reisenden wurde ein menschlicher Schädel und mehrere Knochen entdeckt.
Der Reisende hatte eigentlich nur Zigarren in seinem Fluggepäck deklariert. Als Zollbeamte am Flughafen Tampa seinen Koffer durchsuchten, fanden sie jedoch Teile eines menschlichen Skeletts, die in Alufolie eingewickelt waren. Zudem fanden die Beamten verbotene Pflanzen und nicht deklarierte Zigarren, wie Carlos Martel, Leiter der Außeneinsätze des Flughafens erklärte.
Behörde ortete „schwerwiegende Gesundheitsrisiken“
„Der Reisende behauptete, die Gegenstände seien für Rituale bestimmt, doch aufgrund schwerwiegender Gesundheitsrisiken wurden sie beschlagnahmt und vernichtet“, so Martel. Laut „New York Post“ wurde von den Behörden eine Untersuchung eingeleitet – es soll geprüft werden, ob es sich bei den Skelettresten um echte menschliche Knochen handelt.
