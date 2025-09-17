War es Eifersucht? Erstes Opfer bricht Schweigen

Erstes Opfer konnte kurz befragt werden

Am Nachmittag konnten die Ermittler des Landeskriminalamtes erstmals den 26-Jährigen. Demnach bestätigte auch er, dass das Motiv für die Bluttat Eifersucht und die Trennung sein dürfte. Er erzählte, dass sich die gesamte Familie in der Wohnung versammelt hatte und dass sich der 44-Jährige von Beginn an seltsam verhielt. Letzten Endes zog der 44-Jährige die Schusswaffe und feuerte zuerst auf den 26-Jährigen, danach auf die anderen. Eine formelle und ausführlichere Einvernahme steht aber noch aus.