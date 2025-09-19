Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Personalaufstockung

Mehr Deutsch-Nachhilfe in Wiens Kindergärten nötig

Wien
19.09.2025 06:00
Wien baut die Zahl der Sprachförderkräfte aus – doch die Nachfrage ist enorm.
Wien baut die Zahl der Sprachförderkräfte aus – doch die Nachfrage ist enorm.(Bild: annanahabed - stock.adobe.com)

Wien stockt die Zahl der Sprachförderkräfte in Kindergärten auf – doch der Bedarf ist weit größer. Tausende Kinder erhalten keine Unterstützung, obwohl sie dringend Hilfe bräuchten.

0 Kommentare

Wien will die Anzahl an Sprachförderkräften in Kindergärten erhöhen und hat dafür nun die Ausbildung intensiviert. 402 Sprachförderkräfte sind derzeit in den Wiener Kindergärten tätig. Vor fünf Jahren waren es noch 250. Ein Fortschritt, gewiss – doch die Bilanz bleibt ernüchternd.

Viele Standorte ohne Sprachförderkräfte
An 622 Standorten wurde bei der letzten Erhebung ein Defizit festgestellt, nur 364 bekamen mit Stand Juni 2025 aber eine Sprachförderkraft. 258 Kindergärten gingen leer aus. Und: Laut offiziellen Zahlen hatten im Herbst 2024 schon 16.824 Kinder, jedes fünfte, Sprachförderbedarf. Mit der Reform der Wiener Mindestsicherung und der früheren Kindergartenpflicht für Kinder aus diesen Haushalten könnten schlagartig weitere 150 dazukommen. Dementsprechend hart fällt die Kritik der Opposition aus. „500 neue Deutschförderkräfte haben SPÖ und Neos bis zum Ende ihrer Amtsperiode versprochen – daran ist die Stadtregierung gescheitert“, so die Grünen.

Personalstand kontinuierlich gesteigert
Die Stadt verweist auf den Personalzuwachs trotz Fachkräftemangels. Tatsächlich starten zusätzliche Lehrgänge. Ab 2026 sollen auch Absolventen der Bafep 21 automatisch als Sprachförderkräfte anfangen. Für Wien bedeutet das, dass im Februar 79 Elementarpädagogen die Ausbildung abschließen und bereits eine Anstellungszusage haben. Die Kluft bleibt dennoch gewaltig. Dramatisch ist die Lage in den Bezirken Favoriten, Floridsdorf und Donaustadt. Und Besserung ist nicht in Sicht. Denn eine Sprachförderkraft betreut im Schnitt 40 Kinder, heißt es auf „Krone“-Anfrage.

Lesen Sie auch:
Bei der Mindestsicherung sind für das Jahr 2026 umfassende Einsparungen geplant. Auch um die ...
Noch nicht alles?
Wien kürzt Mindestsicherung – für Neos nicht genug
04.09.2025
Besseres Deutsch
Wiener „Mutmillion“ fließt in Sprachförderung
19.12.2024

Appell an Eltern von Kindern mit Sprachförderbedarf
Hinzu kommt, dass viele Kinder mit Sprachförderbedarf nur die verpflichteten 20 Wochenstunden den Kindergarten besuchen. Der Bund will diese auf 30 erhöhen. Bis zur Umsetzung baut Wien auf die Kooperation mit Eltern. Dazu gibt es Empfehlungsschreiben: Wer Sprachförderbedarf hat, soll sein Kind im verpflichtenden Kindergartenjahr nicht nur 20, sondern 30 Stunden pro Woche in den Kindergarten schicken.

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
16° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
16° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
14° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
13° / 27°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.199 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
136.913 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
127.751 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1607 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1242 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1030 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Wien
Personalaufstockung
Mehr Deutsch-Nachhilfe in Wiens Kindergärten nötig
Wiener Elektro Tage
Mit der „Krone“ einen Skoda Elroq gewinnen
Stark gekämpft, aber:
CL-Traum geplatzt! Austria muss sich Paris beugen
Blutbad in Wien
Ehefrau getötet: Täter war Polizei längst bekannt
4,2 Promille im Blut
26-Jähriger sprang auf Autobahn aus Rettungsauto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf