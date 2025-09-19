Mehr Deutsch-Nachhilfe in Wiens Kindergärten nötig

Viele Standorte ohne Sprachförderkräfte

An 622 Standorten wurde bei der letzten Erhebung ein Defizit festgestellt, nur 364 bekamen mit Stand Juni 2025 aber eine Sprachförderkraft. 258 Kindergärten gingen leer aus. Und: Laut offiziellen Zahlen hatten im Herbst 2024 schon 16.824 Kinder, jedes fünfte, Sprachförderbedarf. Mit der Reform der Wiener Mindestsicherung und der früheren Kindergartenpflicht für Kinder aus diesen Haushalten könnten schlagartig weitere 150 dazukommen. Dementsprechend hart fällt die Kritik der Opposition aus. „500 neue Deutschförderkräfte haben SPÖ und Neos bis zum Ende ihrer Amtsperiode versprochen – daran ist die Stadtregierung gescheitert“, so die Grünen.