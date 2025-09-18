Zukunft der Mobilität: „Gesünder und günstiger“

Das beherrschende Mobilitätsthema in Kärnten ist und bleibt die Koralmbahn. „Die Zukunft beginnt in 87 Tagen, das bringt einen nie dagewesenen Wandel“, betont Landesrat Sebastian Schuschnig und Herwig Riegler, ÖBB-Infrastruktur, ergänzt: „Es ist eine spannende Zeit, ich habe eine Testfahrt von Graz nach Klagenfurt gemacht. Das geht so schnell, da brauchst den Laptop gar nicht aufmachen.“ Doch mit den großen Verbindungen ist es noch lange nicht getan – „auch links und rechts der Linien tut sich was“, so Schuschnig.