Militärkommandant starb 6 Jahre nach Pensionierung

Tausende junge Oberösterreicher dienten unter seiner Führung als Militärkommandant von OÖ – Generalmajor Kurt Raffetseder (67) verstarb nur sechs Jahre nach seiner Pensionierung. Er war wegen seiner direkten Aussagen und eckte wegen seinen Bemühungen „das Kerngeschäft des Heers zu erhalten“ auch oft in Wien an.
Beim Bundesheer bestätigt man auf „Krone“-Anfrage das Ableben des ehemaligen Kommandanten, der von 2001 bis zur Pensionierung im Jahr 2019 den Posten innehatte. In seine Dienstzeit fielen zwei Hochwasserkatastrophen, die Migrationskrise und zwei Winter, in denen Soldaten wegen Assistenzdiensten für die Beseitigung der Folgen von extremen Schneefällen ausrücken mussten.
Als Militärkommandant hatte er in diesen Fällen das Recht, die Soldaten auszuschicken. Ansonsten ist der Militärkommandant ein Bindeglied zwischen Heer und Politik. Auch die Schließung der Kaseren Ebelsberg musste der 2-Sterne-General und zweifache Vater managen, bemängelte immer lautstark, dass das Bundesheer „ausgehungert werde“.
Karriere im Heer
Seine militärische Karriere hatte Kurt Raffetseder in Steyr gestartet, wo er nach dem Gymnasium den Wehrdienst ableistete und besuchte zwischen 1977 und 1980 die Militärakademie. Nach der Ausbildung zum Generalstabsoffizier von 1988 bis 1991 in Wien war er beim Militärkommando in Hörsching von 1991 bis 1995 als Leiter der Ausbildung und Einsatzvorbereitung sowie als Chef des Stabes und stellvertretender Militärkommandant eingesetzt.
Seit 1996 bekleidete er die Funktion als Chef des Stabes und stellvertretender Brigadekommandant der 4. Panzergrenadierbrigade mit Sitz in Ebelsberg. Durch die Schließung der Kaserne wurde der Sitz der Brigade nach Hörsching verlegt, aber unter Raffetseders Führung in Oberösterreich erhalten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.