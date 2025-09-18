Militärkommandant starb 6 Jahre nach Pensionierung

Karriere im Heer

Seine militärische Karriere hatte Kurt Raffetseder in Steyr gestartet, wo er nach dem Gymnasium den Wehrdienst ableistete und besuchte zwischen 1977 und 1980 die Militärakademie. Nach der Ausbildung zum Generalstabsoffizier von 1988 bis 1991 in Wien war er beim Militärkommando in Hörsching von 1991 bis 1995 als Leiter der Ausbildung und Einsatzvorbereitung sowie als Chef des Stabes und stellvertretender Militärkommandant eingesetzt.