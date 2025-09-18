Kasperl und Pezi mit Goldenem Rathausmann geehrt

„Ich freue mich, dass wir Kinder glücklich machen können und hoffe, dass wir das noch weitere 75 Jahre machen dürfen“, sagte Filla. Sie bedankte sich beim ehemaligen Direktor Manfred Müller, der 2019 in Pension ging und Andre Heller, der übernahm. Und: „Es ist keiner zu groß und keiner zu alt, um diese Abenteuer zu erleben. Es ist sensationell“, betonte die Pezi-Stimme weiter.

Auch der Bundespräsident gratuliert

Eine Videobotschaft wurde von Bundespräsident Alexander van der Bellen eingespielt. Zu den vorangegangenen Preisträgern zählten zuletzt Song-Contest-Sieger JJ und der Holocaust-Überlebende Stanislaw Zalewski.