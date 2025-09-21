Soda Zitrone und der Geruch von Hering im Tourbus

Eine Hook, dann war’s das – von wegen

Mile bestellt sich ebenfalls ein Soda Zitrone und erklärt gleich seine Sicht auf „3“: „Wir glauben, das Album ist eine Weiterentwicklung von dem, was wir bisher gemacht haben – aber auch ein Finden dessen, was uns ausmacht. Und genau das sollen die Fans mit diesem Album spüren.“ Aber was machen Sie denn bei kritischen Fans, interessiert sie dann das Feedback oder lassen sie es gut sein und es ist ihnen egal? Darauf antwortet Katrin mit: „Ich lese mir Kritiken nicht so durch. Sobald das Album draußen ist, ist meine Arbeit getan. Am meisten bedeuten mir die Reaktionen unserer Liveband, wenn wir die Songs proben und merken: Das funktioniert.“ Und wie wirken die neuen Songs eigentlich live? „Wir bereiten gerade die Tour vor. Songs wie ,Lions Green‘ oder ,Crash‘ funktionieren super, die Leute tanzen sofort mit. Es ist cool zu sehen, dass auch das Poppige ankommt. Andere Songs wie ,I Am Right Here‘ sind live noch eine Überraschung“, erzählt Mile.