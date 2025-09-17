„Faceboarding“ auf Italiens Flughäfen ausgesetzt

Etwas mehr als ein Jahr nach seiner Einführung ist das biometrische System „Faceboarding“, bei dem Passagiere allein mit Gesichtserkennung einchecken und an Bord von Flugzeugen gehen können, in Italien ausgesetzt worden. Betroffen sind die Flughäfen Mailand Linate und Rom Fiumicino. Es gibt Bedenken wegen des Datenschutzes.