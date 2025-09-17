Mähroboter treibt neben „Igelhotel“ sein Unwesen

Unfalldrama in Wien: Lkw erfasst Fußgänger – tot
Wollte Fahrbahn queren
Zahlreiche Babyigel in Tirol brauchen derzeit dringend Auswilderungsplätze – ohne Mähroboter. Grotesk: In Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) fährt ausgerechnet in einem öffentlichen Park neben einem „Igelhotel“ ein solches, für Igel brandgefährliches Gerät.
In den letzten Wochen sind etliche hilfsbedürftige Igel in der Wildtierauffangstation im Tierheim Mentlberg in Innsbruck angekommen. Dort wurden sie aufgepäppelt, sodass einige der Babyigel inzwischen wieder fit genug zum Freilassen sind.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.