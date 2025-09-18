Trotz Androhungen gibt es weniger Kirchenaustritte

Überraschendes Ergebnis

Doch die gestern veröffentlichte Kirchenstatistik 2024 spricht eine andere Sprache. Im Vergleich zu den Vorjahren 2023 – da verließen 2158 Burgenländer die Kirche – und 2022 – damals konnten sich 2177 nicht mehr mit den christlichen Werten identifizieren – ist die Zahl der Austritte nun sogar rückläufig und liegt bei 1850. Damit ist die Diözese Eisenstadt mit Abstand jene, die bundesweit die wenigsten Schäfchen verloren hat.