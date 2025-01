Die Kirche schenkt sich nun selbst reinen Wein ein

Erwerb im zweiten Anlauf

Der Rufpreis für das Weingut inklusive sieben Hektar Rebflächen lag bei 856.000 Euro. Bei der Auktion am 16. Oktober 2024 wurde allerdings kein Gebot abgegeben, was höchst unüblich ist. Unmittelbar danach vermeldeten Interessenten aber, dass sie die Immobilie unbedingt kaufen wollen. Deshalb fand in Folge eine zweite Auktion statt – zum halben Rufpreis. Den Zuschlag erhielt am 7. November 2024 niemand Geringerer als die Diözese Eisenstadt. Kolportierter Zuschlagspreis: 866.000 Euro!