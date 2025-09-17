Millionen-Schulden und angeklagt wegen 2215 Euro

Schulden bei den Freunden beglichen

Als der Gerichtsvollzieher das „wertvolle“ Pfand einholen wollte, fand er aber die Tür der Wohnung verschlossen und der Angeklagte war ebenfalls nicht anzutreffen. Der Vermieter hatte den 27-Jährigen samt der gesamten Innenausstattung aus der Wohnung geschmissen, bevor das verpfändete Gut eingezogen werden konnte. „Der Vermieter meinte, ich soll die Dinge wegräumen“, rechtfertigt sich der Wiener, weshalb er begonnen hätte, sein Hab und Gut an Freunde weiterzugeben – ebenfalls, um bei diesen Schulden abzubauen. „Ich hatte nie vor zu betrügen“, beteuert der Angeklagte.

Der Verteidiger des Angeklagten kommt seinem Mandanten zur Hilfe, indem er über die Frage philosophiert, ob der eigentliche Besitzer der Innenausstattung der Wohnung nicht der Vater des 27-Jährigen sei. Dieser habe das Hab und Gut schließlich komplett finanziert. Der Gerichtsvollzieher stellt als Zeuge jedenfalls klar, dass der junge Vater über die Bedingungen einer Verpfändung von ihm genau informiert worden sei.