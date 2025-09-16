Große Suchaktion nach demenzkrankem Mann

Eine großangelegte Suchaktion fand in der Nacht auf Dienstag im Bereich St. Veit an der Glan in Kärnten statt. Eine demenzkranke Person galt als vermisst.
Die Suche verlief bereits Montagnacht. Doch in den frühen Dienstagmorgenstunden bat die Polizei die Einsatzkräfte der österreichischen Wasserrettung Kärnten und der Feuerwehren in St. Veit zur Unterstützung bei der Suche nach der vermissten Person um Mithilfe.
Suchaktion wieder beendet
Bei der vermissten Person handelte es sich um einen dementen Herren. An Land und auch im Fluss wurde nach dem älteren Herren gesucht, jedoch ohne Erfolg. Doch gegen 6.45 Uhr konnte die Suchaktion eingestellt werden.
„Der Mann wurde unversehrt vor einem örtlichen Therapiezentrum aufgefunden“, teilt die Polizei mit. Im Sucheinsatz standen Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei, auch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Suchhundestaffel des Samariterbundes.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.