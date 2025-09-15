„Frontaler“ in Weiz forderte drei Schwerverletzte

Schwerer Verkehrsunfall am späten Montagvormittag in Weiz (Steiermark): Ein 72-Jähriger geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 20-Jährigen. Drei Personen wurden schwer verletzt.
Der 72-jährige Oststeirer war gegen 11.40 Uhr am Montag auf der Weizer Straße (B72) in Richtung Weiz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw eines 20-Jährigen. Beide Lenker wurden beim Unfall schwer verletzt. Auch die 18-jährige Beifahrerin des 20-Jährigen erlitt schwere Verletzungen.
Sie wurde zunächst ins LKH Weiz gebracht, wurde danach aber in die Grazer Uni-Klinik überstellt. Der 72-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Graz geflogen, der 20-Jährige selbst wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht.
Die B72 war aufgrund der umfangreichen Aufräumungsarbeiten vollständig gesperrt. Die Straßenmeisterei Weiz führte gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Weiz die Reinigung der Fahrbahn durch.
