„Frontaler“ in Weiz forderte drei Schwerverletzte

Der 72-jährige Oststeirer war gegen 11.40 Uhr am Montag auf der Weizer Straße (B72) in Richtung Weiz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw eines 20-Jährigen. Beide Lenker wurden beim Unfall schwer verletzt. Auch die 18-jährige Beifahrerin des 20-Jährigen erlitt schwere Verletzungen.