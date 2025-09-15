84 Prozent der Burgenländer bekunden Interesse an nachhaltigem Bauen und Wohnen. 39 Prozent möchten in den kommenden fünf Jahren energieeffiziente Maßnahmen bei ihrem Haus umsetzen.
In Eisenstadt wurden die Ergebnisse einer Studie zum Thema „Nachhaltiges Bauen und Wohnen im Burgenland“ präsentiert, die das Marktforschungsinstitut Spectra im Auftrag der Raiffeisen Bausparkasse umgesetzt hat. „Dem Burgenland wird eine Vorreiterrolle in Österreich attestiert, wenn es um Bewusstsein und Unterstützung für dieses Thema geht“, so Geschäftsführer Christian Vallant. 84 Prozent der Burgenländer können mit dem Arbeitstitel der Studie etwas anfangen, das sind um 9 % mehr als in Restösterreich.
Spontan und deutlich stärker als österreichweit, assoziiert man im Burgenland die Verwendung ökologischer Baumaterialien (59 %), die Nutzung energieeffizienter Systeme sowie alternativer Energien (58 %) und Wärmedämmung (26 %) mit Nachhaltigkeit.
Energieeffizienz ist Trumpf
39 % möchten in den kommenden fünf Jahren energieeffiziente Maßnahmen bei ihrem Haus umsetzen. Auch die geplanten Maßnahmen spiegeln das hohe Bewusstsein in punkto Energieeffizienz wider: 54 % planen die Montage einer Photovoltaik-Anlage, 49 % die Umstellung des Heizsystems, 30 % die Anbringung einer Solaranlage und 24 % interessieren sich für den Einbau einer Wärmepumpe.
Laut Vorstandsdirektor Rudolf Suttner von der Raiffeisenlandesbank ist die Nachfrage nach Wohnbaufinanzierungen stark gestiegen. „Bereits mit Mitte 2025 lagen wir deutlich über dem Vorjahresniveau. Das unterstreicht die wiedergewonnene Dynamik im Wohnbausektor.“
