Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktuelle Studie

„Wiedergewonnene Dynamik im Wohnbausektor“

Burgenland
15.09.2025 19:00
Die Raiffeisen-Granden Eva Fugger, Rudolf Suttner und Christian Vallant (v. li.) bei der ...
Die Raiffeisen-Granden Eva Fugger, Rudolf Suttner und Christian Vallant (v. li.) bei der Präsentation der Studie.(Bild: Reinhard Judt)

84 Prozent der Burgenländer bekunden Interesse an nachhaltigem Bauen und Wohnen. 39 Prozent möchten in den kommenden fünf Jahren energieeffiziente Maßnahmen bei ihrem Haus umsetzen.

0 Kommentare

In Eisenstadt wurden die Ergebnisse einer Studie zum Thema „Nachhaltiges Bauen und Wohnen im Burgenland“ präsentiert, die das Marktforschungsinstitut Spectra im Auftrag der Raiffeisen Bausparkasse umgesetzt hat. „Dem Burgenland wird eine Vorreiterrolle in Österreich attestiert, wenn es um Bewusstsein und Unterstützung für dieses Thema geht“, so Geschäftsführer Christian Vallant. 84 Prozent der Burgenländer können mit dem Arbeitstitel der Studie etwas anfangen, das sind um 9 % mehr als in Restösterreich.

Spontan und deutlich stärker als österreichweit, assoziiert man im Burgenland die Verwendung ökologischer Baumaterialien (59 %), die Nutzung energieeffizienter Systeme sowie alternativer Energien (58 %) und Wärmedämmung (26 %) mit Nachhaltigkeit.

Energieeffizienz ist Trumpf
39 % möchten in den kommenden fünf Jahren energieeffiziente Maßnahmen bei ihrem Haus umsetzen. Auch die geplanten Maßnahmen spiegeln das hohe Bewusstsein in punkto Energieeffizienz wider: 54 % planen die Montage einer Photovoltaik-Anlage, 49 % die Umstellung des Heizsystems, 30 % die Anbringung einer Solaranlage und 24 % interessieren sich für den Einbau einer Wärmepumpe.

Laut Vorstandsdirektor Rudolf Suttner von der Raiffeisenlandesbank ist die Nachfrage nach Wohnbaufinanzierungen stark gestiegen. „Bereits mit Mitte 2025 lagen wir deutlich über dem Vorjahresniveau. Das unterstreicht die wiedergewonnene Dynamik im Wohnbausektor.“

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
11° / 27°
Symbol wolkig
Güssing
13° / 27°
Symbol heiter
Mattersburg
9° / 27°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
11° / 27°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
11° / 27°
Symbol wolkig

krone.tv

Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.503 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.654 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
117.769 mal gelesen
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3625 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2254 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2094 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Burgenland
Publikumsliebling tot
„Mit Serafin verliert Burgenland Galionsfigur“
1931-2025
Harald Serafin tot: Trauer um „Mister Wunderbar“
Doskozil übt Kritik
„Wiener Weg bei Gastpatienten spaltet Bevölkerung“
Im Radlfieber
Bad Tatzmannsdorf radelt auf der Überholspur dahin
Falsche Investitionen
Hellwache Pensionistin (82) von Söhnen entmündigt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf