„Wiedergewonnene Dynamik im Wohnbausektor“

In Eisenstadt wurden die Ergebnisse einer Studie zum Thema „Nachhaltiges Bauen und Wohnen im Burgenland“ präsentiert, die das Marktforschungsinstitut Spectra im Auftrag der Raiffeisen Bausparkasse umgesetzt hat. „Dem Burgenland wird eine Vorreiterrolle in Österreich attestiert, wenn es um Bewusstsein und Unterstützung für dieses Thema geht“, so Geschäftsführer Christian Vallant. 84 Prozent der Burgenländer können mit dem Arbeitstitel der Studie etwas anfangen, das sind um 9 % mehr als in Restösterreich.