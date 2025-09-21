Vorteilswelt
Familien-Unterstützung

Eine kostenlose Auszeit hilft Alleinerziehenden

Burgenland
21.09.2025 13:00
Vereinsobfrau Anita Karall: „Kinder sollten unabhängig von der finanziellen Situation ...
Vereinsobfrau Anita Karall: „Kinder sollten unabhängig von der finanziellen Situation unbeschwerte Momente genießen.“(Bild: Reinhard Judt)

Burgenländischer Verein will Kindern und ihren Eltern in schwieriger Zeit unbeschwerte Momente ermöglichen.

0 Kommentare

Teuerung und Inflation machen sehr vielen Menschen zu schaffen, gerade Alleinerziehende sind von den Preissteigerungen besonders betroffen. Schon bisher war es für sie nicht leicht über die Runden zu kommen, oft reichte das Geld nur von einem Monat zum nächsten. Die gestiegenen Lebensmittelpreise sowie die hohen Energiekosten spüren sie daher doppelt so stark.

Neben den finanziellen Belastungen stellt auch der Schulanfang mit neuen Materialien, Kleidung und zusätzlichen Ausgaben eine große Herausforderung für viele dar.

„Manchmal weiß ich nicht, wie ich den Wocheneinkauf und die steigenden Stromkosten unter einen Hut bringen soll. Gerade jetzt im Herbst, wenn Schulsachen, Schuhe und Kleidung gebraucht werden, ist es besonders schwer“, erzählt eine alleinerziehende Mutter aus dem Südburgenland.

Drei kostenlose Ausflüge für Betroffene
 Ein Urlaub ist für viele der Betroffenen schlichtweg nicht leistbar. Um ihnen dennoch eine kleine Auszeit zu ermöglichen, bietet der Verein „Alleinerziehend – aber nicht allein“ drei kostenlose Ausflüge für Alleinerziehende und ihre Kinder im Burgenland an. Am spannenden Programm stehen ein Besuch von Star-Jump in der Messehalle Oberwart, ein Halloween-Ausflug in den Familypark und Badespaß in der Therme Lutzmannsburg. Die Ausflüge finden im Oktober, November und Dezember statt. Alle Veranstaltungen sind kostenlos und beinhalten Eintritt, Jause und Getränk. Das Angebot soll nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern auch eine Möglichkeit sein, gemeinsam schöne Erinnerungen zu schaffen und sich mit anderen Eltern in ähnlicher Situation auszutauschen. „Auch in Zeiten der Teuerung sollen alle Kinder unbeschwerte Momente erleben dürfen – unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern“, betont die Vereinsobfrau von „Alleinerziehend – aber nicht allein“ Anika Karall.

Anmeldung unter www.alleinerziehend-e.com

Es gibt auch die Möglichkeit, die Arbeit des Vereins zu unterstützen: Verein Alleinerziehend-aber nicht allein

IBAN: AT28 5100 0900 1730 0700

Vereinsobfrau Anita Karall: „Kinder sollten unabhängig von der finanziellen Situation unbeschwerte Momente genießen.“

