Eine kostenlose Auszeit hilft Alleinerziehenden

Drei kostenlose Ausflüge für Betroffene

Ein Urlaub ist für viele der Betroffenen schlichtweg nicht leistbar. Um ihnen dennoch eine kleine Auszeit zu ermöglichen, bietet der Verein „Alleinerziehend – aber nicht allein“ drei kostenlose Ausflüge für Alleinerziehende und ihre Kinder im Burgenland an. Am spannenden Programm stehen ein Besuch von Star-Jump in der Messehalle Oberwart, ein Halloween-Ausflug in den Familypark und Badespaß in der Therme Lutzmannsburg. Die Ausflüge finden im Oktober, November und Dezember statt. Alle Veranstaltungen sind kostenlos und beinhalten Eintritt, Jause und Getränk. Das Angebot soll nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern auch eine Möglichkeit sein, gemeinsam schöne Erinnerungen zu schaffen und sich mit anderen Eltern in ähnlicher Situation auszutauschen. „Auch in Zeiten der Teuerung sollen alle Kinder unbeschwerte Momente erleben dürfen – unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern“, betont die Vereinsobfrau von „Alleinerziehend – aber nicht allein“ Anika Karall.