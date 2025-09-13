Geschlagen und bedroht: Festnahme nach Martyrium

Monatelanges Martyrium für eine Frau in Wien: Immer wieder war sie in der Vergangenheit von ihrem Freund geschlagen worden, auch nach Ende der Beziehung ließ der mutmaßliche Schläger nicht von ihr ab. Am Freitagnachmittag bedrohte er sie ein weiteres Mal, die Polizei rückte an und nahm ihn fest.