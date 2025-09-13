Geschlagen und bedroht: Festnahme nach Martyrium

Monatelanges Martyrium für eine Frau in Wien: Immer wieder war sie in der Vergangenheit von ihrem Freund geschlagen worden, auch nach Ende der Beziehung ließ der mutmaßliche Schläger nicht von ihr ab. Am Freitagnachmittag bedrohte er sie ein weiteres Mal, die Polizei rückte an und nahm ihn fest.
Gegen 17 Uhr erreichten die Beamten die Wohnung der Frau in der Quellenstraße im Bezirk Favoriten. Zuvor hatte der 31-Jährige seine Ex-Freundin massiv bedroht. Doch das war längst nicht alles.
Gegenüber den Beamten berichtete die Frau davon, in der Vergangenheit mehrfach von dem Verdächtigen geschlagen worden zu sein.
Drogen und Bankkarten sichergestellt
Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen stellten die Beamten eine geringe Menge Drogen sowie zwei mutmaßlich gestohlene Bankkarten sicher. Gegen den Verdächtigen wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Er wurde mehrfach angezeigt und festgenommen. Er befand sich am Samstag in Polizeigewahrsam, hieß es. Weitere Ermittlungen sind im Gange.
