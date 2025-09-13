Vorteilswelt
Einsatz in Wien

Geschlagen und bedroht: Festnahme nach Martyrium

Wien
13.09.2025 16:07
Über Monate hinweg soll der Verdächtige seine „Ex“ geschlagen haben (Symbolbild).
Über Monate hinweg soll der Verdächtige seine „Ex“ geschlagen haben (Symbolbild).(Bild: sos)

Monatelanges Martyrium für eine Frau in Wien: Immer wieder war sie in der Vergangenheit von ihrem Freund geschlagen worden, auch nach Ende der Beziehung ließ der mutmaßliche Schläger nicht von ihr ab. Am Freitagnachmittag bedrohte er sie ein weiteres Mal, die Polizei rückte an und nahm ihn fest.

0 Kommentare

Gegen 17 Uhr erreichten die Beamten die Wohnung der Frau in der Quellenstraße im Bezirk Favoriten. Zuvor hatte der 31-Jährige seine Ex-Freundin massiv bedroht. Doch das war längst nicht alles. 

Gegenüber den Beamten berichtete die Frau davon, in der Vergangenheit mehrfach von dem Verdächtigen geschlagen worden zu sein. 

Hier bekommen Sie Hilfe

  • Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
  • Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Drogen und Bankkarten sichergestellt
Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen stellten die Beamten eine geringe Menge Drogen sowie zwei mutmaßlich gestohlene Bankkarten sicher. Gegen den Verdächtigen wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Er wurde mehrfach angezeigt und festgenommen. Er befand sich am Samstag in Polizeigewahrsam, hieß es. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Wien
