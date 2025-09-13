So aromatisch schmeckt der Kärntner Heimat-Herbst

Mit Apfelbrand, Haselnusslikör, Honig und naturtrübem Apfelsaft präsentiert Daniel Schellander den Cocktail des Monats, der perfekt zum Kärntner Heimatherbst passt.
Ein Cocktail, der nach Herbst schmeckt! Wenn es um neue Cocktail-Ideen geht, greift Profi-Barkeeper Daniel Schellander gerne zu Zutaten, die man sonst eher in der Küche als an der Bar findet: „Naturtrüber Apfelsaft, Apfelbrand oder Honig sind in der Region überall verfügbar – aber in Drinks werden sie kaum eingesetzt“, erklärt der Barkeeper. Für den Kärntner Heimatherbst hat er daraus eine besondere Kreation entwickelt.
Naturtrüber Apfelsaft, Apfelbrand, Honigsirup werden normalerweise eher selten für Drinks und Cocktails benutzt.
Daniel Schellander, Profi-Barkeeper
Naturtrüber Apfelsaft, Edelbrand aus der Region, Haselnusslikör und Honigsirup bilden die Basis. Ergänzt durch Gin und gerösteten Zitronensaft entsteht ein aromatischer, fruchtiger und nussiger Drink mit dem Namen „Wüds Wasser“.
So wird der Drink gemacht
Das Besondere daran: „Die Zitrone halbiere ich und röste sie mit einem Flämmer kurz an – so entstehen leichte Röstaromen, die den Drink abrunden.“ Alle Zutaten werden anschließend im Shaker mit Eis vermengt und durch ein feines Sieb in eine vorgekühlte Cocktailschale gegossen. Auch für den Honigsirup hat Schellander einen Tipp: „Einfach 250 Gramm Honig in 250 Milliliter kochendem Wasser auflösen, abkühlen lassen und kaltstellen.“
Präsentiert wird der Drink ab 15. September in der Skybar „Marie“ in Klagenfurt, wo Schellander künftig an der Seite von Haubenkoch Hubert Wallner für die Bar zuständig sein wird. „Wir achten bewusst auf die Mischung aus Klassikern und modernen Kreationen – und der Heimatherbst-Cocktail passt perfekt in dieses Konzept.“
