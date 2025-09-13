So aromatisch schmeckt der Kärntner Heimat-Herbst

Ein Cocktail, der nach Herbst schmeckt! Wenn es um neue Cocktail-Ideen geht, greift Profi-Barkeeper Daniel Schellander gerne zu Zutaten, die man sonst eher in der Küche als an der Bar findet: „Naturtrüber Apfelsaft, Apfelbrand oder Honig sind in der Region überall verfügbar – aber in Drinks werden sie kaum eingesetzt“, erklärt der Barkeeper. Für den Kärntner Heimatherbst hat er daraus eine besondere Kreation entwickelt.