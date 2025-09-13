Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cocktail des Monats

So aromatisch schmeckt der Kärntner Heimat-Herbst

Kärnten
13.09.2025 12:00
„Wüds Wasser“ ist der perfekte Begleiter für Dirndl und Lederhosen.
„Wüds Wasser“ ist der perfekte Begleiter für Dirndl und Lederhosen.(Bild: Evelyn Hronek)

Mit Apfelbrand, Haselnusslikör, Honig und naturtrübem Apfelsaft präsentiert Daniel Schellander den Cocktail des Monats, der perfekt zum Kärntner Heimatherbst passt.

0 Kommentare

Ein Cocktail, der nach Herbst schmeckt! Wenn es um neue Cocktail-Ideen geht, greift Profi-Barkeeper Daniel Schellander gerne zu Zutaten, die man sonst eher in der Küche als an der Bar findet: „Naturtrüber Apfelsaft, Apfelbrand oder Honig sind in der Region überall verfügbar – aber in Drinks werden sie kaum eingesetzt“, erklärt der Barkeeper. Für den Kärntner Heimatherbst hat er daraus eine besondere Kreation entwickelt.

Zitat Icon

Naturtrüber Apfelsaft, Apfelbrand, Honigsirup werden normalerweise eher selten für Drinks und Cocktails benutzt.

Daniel Schellander, Profi-Barkeeper

Naturtrüber Apfelsaft, Edelbrand aus der Region, Haselnusslikör und Honigsirup bilden die Basis. Ergänzt durch Gin und gerösteten Zitronensaft entsteht ein aromatischer, fruchtiger und nussiger Drink mit dem Namen „Wüds Wasser“.

Eine halbierte Zitrone mit einem Bunsenbrenner flämmen, sodass Röstaromen entstehen. ...
Eine halbierte Zitrone mit einem Bunsenbrenner flämmen, sodass Röstaromen entstehen. Zitronensaft in den Shaker geben.(Bild: Evelyn Hronek)
Aromatisch, fruchtig, nussig und regional!
Aromatisch, fruchtig, nussig und regional!(Bild: Evelyn Hronek)
Schellander mixt seine Drinks künftig in der Skybar „Marie“
Schellander mixt seine Drinks künftig in der Skybar „Marie“(Bild: Evelyn Hronek)

So wird der Drink gemacht
Das Besondere daran: „Die Zitrone halbiere ich und röste sie mit einem Flämmer kurz an – so entstehen leichte Röstaromen, die den Drink abrunden.“ Alle Zutaten werden anschließend im Shaker mit Eis vermengt und durch ein feines Sieb in eine vorgekühlte Cocktailschale gegossen. Auch für den Honigsirup hat Schellander einen Tipp: „Einfach 250 Gramm Honig in 250 Milliliter kochendem Wasser auflösen, abkühlen lassen und kaltstellen.“

Präsentiert wird der Drink ab 15. September in der Skybar „Marie“ in Klagenfurt, wo Schellander künftig an der Seite von Haubenkoch Hubert Wallner für die Bar zuständig sein wird. „Wir achten bewusst auf die Mischung aus Klassikern und modernen Kreationen – und der Heimatherbst-Cocktail passt perfekt in dieses Konzept.“

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
159.337 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
117.085 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
112.741 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3008 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2211 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1587 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Mehr Kärnten
Cocktail des Monats
So aromatisch schmeckt der Kärntner Heimat-Herbst
Krone Plus Logo
Didis Transferbilanz
Schöpfs großes Ziel: „Über Wolfsberg zur WM 2026!“
Schwer verletzt
15-Jähriger klettert auf Zugwaggon: Stromschlag!
In Wolfsberg
Das passiert nun mit verpfuschten Urnenfriedhof
Bundesliga im Ticker
Wolfsberger AC gegen Salzburg – ab 17 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf