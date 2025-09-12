Birkmeir zieht Bilanz: „Waren zum Erfolg verdammt“

Neben der Erfolgsbilanz hielt Birkmeir auch kritisch Rückschau. Nicht umsetzen können habe er einen Umbau des Hauses, auch mit der geringen Quote an Autorinnen hadert er – „da sollten sich alle schämen!“ Die medial gegen ihn erhobenen Vorwürfe körperlicher und verbaler Übergriffe wies der Direktor erneut als „Verleumdung“ zurück.