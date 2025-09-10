Neue Gesundheitsministerin kollabiert nach Rede

„Starker Abfall“ des Blutzuckerspiegels als Grund genannt

Lann gab Entwarnung und erklärte ihren Ohnmachtsanfall mit einem starken Abfall ihres Blutzuckerspiegels. „Das war kein ganz normaler Dienstag, und das kann passieren, wenn der Blutzuckerspiegel sinkt“, wurde sie in schwedischen Medien zitiert. Ob sie nach ihrem Sturz auf medizinische Hilfe angewiesen war, ist nicht bekannt.