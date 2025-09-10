Schock in Schweden
Neue Gesundheitsministerin kollabiert nach Rede
An ihrem ersten Arbeitstag hat Schwedens neue Gesundheitsministerin Elisabet Lann für einen Schockmoment gesorgt. Bei einer Pressekonferenz kollabierte sie plötzlich vor laufenden Kameras.
Sie hatte gerade im Beisein von Ministerpräsident Ulf Kristersson ihre erste Pressekonferenz absolviert und wartete auf die Fragen der anwesenden Journalisten, als sie plötzlich zu wanken begann und mitsamt Rednerpult zu Boden stürzte. Sofort eilten Kabinettsmitglieder der 48-Jährigen zu Hilfe.
Wenig später war die konservative Politikerin wieder bei Bewusstsein. Der Sicherheitsdienst der Regierung half ihr auf die Beine. All das wurde live im schwedischen Fernsehen übertragen.
„Starker Abfall“ des Blutzuckerspiegels als Grund genannt
Lann gab Entwarnung und erklärte ihren Ohnmachtsanfall mit einem starken Abfall ihres Blutzuckerspiegels. „Das war kein ganz normaler Dienstag, und das kann passieren, wenn der Blutzuckerspiegel sinkt“, wurde sie in schwedischen Medien zitiert. Ob sie nach ihrem Sturz auf medizinische Hilfe angewiesen war, ist nicht bekannt.
