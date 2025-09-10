Überfälle auf Kiritog-Besucher: Opfer gesucht!

Die alarmierte Polizei konnte die Räuberbande schnell ausforschen. Es handelt sich um insgesamt sieben Tatverdächtige im Alter von 16 bis 22 Jahren. Sie alle haben Migrationshintergrund und sind im Bezirk Liezen wohnhaft.

Zweiter Raub wurde nicht angezeigt

Bei den Einvernahmen durch Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, zeigten sich die Täter zum Teil geständig. Sie gaben sogar einen weiteren Raub zu. Nur wenige Minuten davor hätten sie an genau derselben Stelle zwei Männer überfallen. Dieser Raub wurde aber bislang nicht angezeigt.