Bande in Haft

Überfälle auf Kiritog-Besucher: Opfer gesucht!

Steiermark
10.09.2025 11:44
Die Polizei konnte die Täter sofort ausforschen

Ein böses Ende nahm der Besuch des Altausseer Kiritog am Wochenende für zwei Besucher aus Wien und Niederösterreich: Auf dem Heimweg wurden die jungen Männer von einer siebenköpfigen Bande abgepasst und brutal ausgeraubt. Die Täter wurden rasch gefasst, die Polizei sucht jetzt zwei weitere Opfer der Bande.

In der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr früh wurden ein 20-jähriger Niederösterreicher und ein 21-jähriger Wiener auf dem Weg vom Altausseer Kiritog zurück ins Quartier überfallen. Mehrere männliche Personen, die um einen Pkw standen, umringten die beiden in der Wimmstraße und begannen sie wüst mit dem Tod zu bedrohen. 

Bande flüchtete mit Geld und Handys
Während ein Räuber den 20-Jährigen in den Schwitzkasten nahm, wurde sein Freund zu Boden gestoßen. Die Bande flüchtete schließlich mit den Geldtaschen, dem Bargeld und den Handys ihrer geschockten Opfer, die zum Glück unverletzt blieben.

Die alarmierte Polizei konnte die Räuberbande schnell ausforschen. Es handelt sich um insgesamt sieben Tatverdächtige im Alter von 16 bis 22 Jahren. Sie alle haben Migrationshintergrund und sind im Bezirk Liezen wohnhaft. 

Zweiter Raub wurde nicht angezeigt
Bei den Einvernahmen durch Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, zeigten sich die Täter zum Teil geständig. Sie gaben sogar einen weiteren Raub zu. Nur wenige Minuten davor hätten sie an genau derselben Stelle zwei Männer überfallen. Dieser Raub wurde aber bislang nicht angezeigt. 

Das Landeskriminalamt Steiermark ersucht diese beiden Opfer, sich beim Journaldienst des LKA unter 059133/60 3333 zu melden.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurden fünf der sieben Tatverdächtigen am Dienstag in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind aber noch am Laufen.

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
