Kassierin treibt Räuber mit Schere in die Flucht

Dramatische Szenen Montagfrüh in einem Supermarkt in der Wiener Donaustadt: Ein 22-jähriger Serbe zog sich plötzlich sein schwarzes T-Shirt über Mund und Nase, zückte eine Schere und bedrohte damit eine 54-jährige Mitarbeiterin. Unter der Waffe forderte er Bargeld.
Doch die Kassierin bewies enorme Courage – anstatt nachzugeben, weigerte sie sich und versuchte dem Täter sogar die Schere zu entreißen! Überrumpelt und eingeschüchtert flüchtete der Mann schließlich aus der Filiale.
Räuber sitzt jetzt in Justizanstalt
Nur wenig später konnte die Polizei im Zuge einer Sofortfahndung zuschlagen: Der Tatverdächtige wurde gestellt, bei ihm die rund zehn Zentimeter lange Schere sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sitzt der 22-Jährige nun in Haft.
