Kassierin treibt Räuber mit Schere in die Flucht

Räuber sitzt jetzt in Justizanstalt

Nur wenig später konnte die Polizei im Zuge einer Sofortfahndung zuschlagen: Der Tatverdächtige wurde gestellt, bei ihm die rund zehn Zentimeter lange Schere sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sitzt der 22-Jährige nun in Haft.