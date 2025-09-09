Kampf gegen Brustkrebs: Maggie’s Centre geplant

Jedes Jahr erhalten rund 180 Frauen im Burgenland die Diagnose. Ein neues Angebot soll Betroffenen künftig Unterstützung bieten.
Beim Maggie’s Centre handelt es sich um ein international etabliertes Konzept, das Krebspatientinnen und ihren Angehörigen einen „Heimatort“ mit psychologischer Betreuung, Beratungsangeboten, Ernährungs- und Bewegungsprogrammen sowie sozialrechtlicher Unterstützung bieten soll.
Kampf gegen Krebs wichtig
Bei der Benefiz-Matinee für die Krebshilfe am Wochenende betonten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf – beide hatten zu dem Event eingeladen – erneut, wie wichtig der Kampf gegen den Brustkrebs ist. Dieser zählt im Burgenland zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen.
Ziel der Benefizveranstaltung in Eisenstadt war es, auf die Bedeutung von Prävention und Früherkennung aufmerksam zu machen. „Vorsorge kann Leben retten – das frühzeitige Erkennen ist entscheidend, denn die Heilungschancen sind heute sehr gut“, so Eisenkopf. In Summe kam ein Reinerlös von 2100 Euro zusammen, der an die Krebshilfe geht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.