Neues Konzept

Kampf gegen Brustkrebs: Maggie’s Centre geplant

Burgenland
09.09.2025 09:00
Doskozil und Eisenkopf luden zur Benefiz-Matinee.
Doskozil und Eisenkopf luden zur Benefiz-Matinee.(Bild: LMS)

Jedes Jahr erhalten rund 180 Frauen im Burgenland die Diagnose. Ein neues Angebot soll Betroffenen künftig Unterstützung bieten.

Beim Maggie’s Centre handelt es sich um ein international etabliertes Konzept, das Krebspatientinnen und ihren Angehörigen einen „Heimatort“ mit psychologischer Betreuung, Beratungsangeboten, Ernährungs- und Bewegungsprogrammen sowie sozialrechtlicher Unterstützung bieten soll.

Kampf gegen Krebs wichtig
Bei der Benefiz-Matinee für die Krebshilfe am Wochenende betonten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf – beide hatten zu dem Event eingeladen – erneut, wie wichtig der Kampf gegen den Brustkrebs ist. Dieser zählt im Burgenland zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen.

Ziel der Benefizveranstaltung in Eisenstadt war es, auf die Bedeutung von Prävention und Früherkennung aufmerksam zu machen. „Vorsorge kann Leben retten – das frühzeitige Erkennen ist entscheidend, denn die Heilungschancen sind heute sehr gut“, so Eisenkopf. In Summe kam ein Reinerlös von 2100 Euro zusammen, der an die Krebshilfe geht.

Burgenland
