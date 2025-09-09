Kampf gegen Brustkrebs: Maggie’s Centre geplant

Ziel der Benefizveranstaltung in Eisenstadt war es, auf die Bedeutung von Prävention und Früherkennung aufmerksam zu machen. „Vorsorge kann Leben retten – das frühzeitige Erkennen ist entscheidend, denn die Heilungschancen sind heute sehr gut“, so Eisenkopf. In Summe kam ein Reinerlös von 2100 Euro zusammen, der an die Krebshilfe geht.