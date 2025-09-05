Chaos in Wien: Mann bedroht Passanten mit Gürtel

Ein 47-jähriger Österreicher soll Passanten am Donnerstagabend in Wien-Landstraße auf offener Straße mit einem Gürtel in der Hand bedroht und dabei lautstark angekündigt haben, sie umzubringen. Auch der Hund des Mannes wurde gefunden – er soll zuvor beinahe einen Unfall ausgelöst haben.
Dank präziser Hinweise zur Fluchtrichtung gelang es der Polizei, den Mann wenig später in der Landstraßer Hauptstraße zu stoppen. Der Tatverdächtige wirkte laut den Beamten stark alkoholisiert und aggressiv.
Hund lief plötzlich auf Fahrbahn
Bei der Personenkontrolle entdeckten die Einsatzkräfte zudem einen frei laufenden Hund des Mannes. Zeugen berichteten, das Tier sei zuvor auf die stark befahrene Fahrbahn gelaufen, wodurch mehrere Autos scharf bremsen mussten, um eine Kollision zu verhindern.
Verdächtiger festgenommen
Der Mann wurde festgenommen, sein Hund von der Polizeidiensthundeeinheit an die Mutter des Mannes übergeben, die inzwischen ausfindig gemacht werden konnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 47-Jährige schließlich auf freiem Fuß angezeigt.
