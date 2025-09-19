An diesem Fenster bekommen Italo-Nudeln Rückenwind

„Hier einklappen ... passt, nun außen verschließen ... genau, jetzt noch über die Fingerspitzen biegen und unten fest andrücken ... perfetto!“ Mamma mia, für mich sieht das eher nach „perfektem“ Autounfall aus. Aber Mario hat auch an meiner Pasta-Knetkunst diebische Freude. „Jetzt machst du mal tausend davon, wirst sehen, dann fallen sie dir gar nicht mehr schwer!“