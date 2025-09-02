Keine Pensionserhöhung und Zoë Straub im Talk

„Krone zu Mittag“

Kanzler Stocker sorgt im Sommergespräch für Aufsehen: Er will die Pensionen im Schnitt nur um zwei Prozent erhöhen – deutlich weniger als gesetzlich vorgesehen. UND: Eine Karte hinter Russlands Generalstabchef sorgt für Aufsehen: Experten orten darin eine Aufdeckung weiterer Kriegsziele. Außerdem: Zoë Straub im Interview. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

