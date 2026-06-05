Kalteneggers Goldrausch und USA im Umfrage-Tief

Gold, Glamour und große Gewinne, doch jetzt wird es ernst für TV-Star Helmut Kaltenegger. Nach einer Razzia in Liechtenstein gerät sein umstrittenes Geschäftsmodell ins Visier der Ermittler. War der Luxus nur Fassade und endet der Goldrausch jetzt vor Gericht? Und: Die USA stehen bei vielen Österreichern derzeit schlecht da. Sie gelten sogar als größere Bedrohung als Russland. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.