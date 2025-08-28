Sektflaschen, VBB-Busse, Zuckerfabrik im Visier

Man werde im Herbst den Druck auf die Landesregierung erhöhen, meint der FPÖ-Klubobmann: „Es wird eine für uns spannende Zeit werden.“

SPÖ-Reaktion: FPÖ redet Land schlecht

Die FPÖ versuche Verunsicherung zu schüren, meinte SPÖ-Klubobmann Roland Fürst in einer Reaktion: „Es ist mittlerweile die einzige Strategie der Hofer-FPÖ, das Burgenland und seine erfolgreiche Politik schlechtzureden. Dabei geht es nicht um die Sache, sondern einzig um parteipolitisches Kalkül.“