Große Party auf Burgruine „Griffner Schlossberg“

Bei schönem Ausblick und viel Musik wird auf der Burgruine gefeiert. Fünf DJs werden auf der Bühne performen und den Schlossberg mit ihrer Musik in eine einzigartige Atmosphäre hüllen.
Die Burgruine am Schlossberg in Griffen verwandelt sich am 13. September in einen einzigartigen Open-Air-Dancefloor. Im Fokus steht dabei elektronische Tanz-Musik.
Schöne Aussicht und einzigartige Atmosphäre
Besucher können sich auf eine einzigartige Atmosphäre, schöne Aussicht und gute Musik freuen. Besonders Techno- und House-Musik wird von den fünf DJs gespielt. „Der Electric Dance Circle Griffen ist ein Fest, das Musik und Natur, Menschen und Emotionen miteinander verbindet“, so die Veranstalter. „Ratsam ist es, die Karten online im Voraus für 10 Euro zu kaufen, denn an der Abendkasse werden 17 Euro für den Eintritt verlangt.“
Veranstaltet wird der „Electric Dance Circle Griffen“ von den Inhabern des Lokals „Schlossberg mit Herz“ und den „Modular Mountain“ – einem DJ- Kollektiv.
Einlass ist ab 18 Uhr und um 20 Uhr beginnt die Veranstaltung offiziell. „Wer vor dem offiziellen Beginn kommt, genießt als Bonus zwei köstlich belegte Kärntner Brote“, merken die Veranstalter an.
