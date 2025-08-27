Große Party auf Burgruine „Griffner Schlossberg“

Schöne Aussicht und einzigartige Atmosphäre

Besucher können sich auf eine einzigartige Atmosphäre, schöne Aussicht und gute Musik freuen. Besonders Techno- und House-Musik wird von den fünf DJs gespielt. „Der Electric Dance Circle Griffen ist ein Fest, das Musik und Natur, Menschen und Emotionen miteinander verbindet“, so die Veranstalter. „Ratsam ist es, die Karten online im Voraus für 10 Euro zu kaufen, denn an der Abendkasse werden 17 Euro für den Eintritt verlangt.“