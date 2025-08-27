Der „Borkenkäfer treibt im Tal sein Unwesen“

Kein Ende in Sicht

Aus den drei Lesachtaler Gemeinden Untertilliach, Obertilliach und Kartitsch dürften bisher wohl weit mehr als eine Million Festmeter Schadholz aus dem Tal transportiert worden sein – und es ist noch immer kein Ende in Sicht! Die gesamte Bevölkerung im Tal fragt sich daher mit Recht: Hat es solch enorme Walschäden je einmal gegeben? Jedoch konnte noch niemand eine Antwort darauf geben ...