Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schürt Existenzängste

Der „Borkenkäfer treibt im Tal sein Unwesen“

Kärnten
27.08.2025 18:00
Jeden Tag bringen Lkw-Züge Schadholz aus den Wäldern des Lesachtales.
Jeden Tag bringen Lkw-Züge Schadholz aus den Wäldern des Lesachtales.(Bild: ZvG, Krone KREATIV)

Immer mehr Täler leiden unter dem Borkenkäfer. Nun behandelte sogar der Dorfchronist von Obertilliach (Osttirol), der „Post-Michl“, die Problematik, unter der unzählige Waldbauern leiden.

0 Kommentare

Mir bleibt das Herz stehen, es ist einfach erschreckend, dass ein so kleiner Käfer, in diesem Fall der Borkenkäfer, imstande ist, solche Schäden am heimischen Waldbestand zu hinterlassen.

Blick aus dem Küchenfenster vom „Post-Michl“.
Blick aus dem Küchenfenster vom „Post-Michl“.(Bild: ZvG, Krone KREATIV)
Das ist der Übeltäter, der kleine Borkenkäfer ...
Das ist der Übeltäter, der kleine Borkenkäfer ...(Bild: Wenzel Gerhard)

Ich beobachte dieses „Treiben“ seit vielen Jahren. Nach dem verheerenden Windwurf im Oktober 2018, den gewaltigen Schneedrucken der Jahre 2019 und 2020; und nun noch diese unglaubliche Borkenkäferplage. Den heimischen Bauern werden dadurch Tag für Tag die Rücklagen für etwaige später notwendige Investitionen für Generationen genommen.

Zur Problematik

  • Das Borkenkäfer-Problem ist in ganz Oberkärnten und Osttirol so sichtbar, dass sich dadurch sogar das Landschaftsbild verändert. Der kleine Käfer, von dem es weltweit etwa 6000 verschiedene Arten gibt, richtet enorme Schäden an; auch weil er wichtige Schutzwälder befällt.
  • Das Tierchen ist nur 0,7 bis zwölf Millimeter lang, gräbt unter der Baumrinde seine typischen Gänge, wegen derer er auch „Buchdrucker“ genannt wird. Die befallenen Bäume sterben ab. Ursachen für den Befall sind unter anderem Monokulturen, der Klimawandel und Windbrüche.

 

Tal steht „nackt“ da
Unser Tal, für eine der besten Holzqualitäten bekannt, steht nun streckenweise „nackt“ da. Zahlreiche Holzarbeiterpartien sind mit dem Schlägern und mit dem Liefern sowie dem Aufräumen dieses vom „scheußlichen“ Borkenkäfer befallenen Schadholzes schon seit Jahren beschäftigt. Und es geht nach wie vor munter so weiter! Die vielen kahlen Flächen werden Tag für Tag größer!

Ich beobachte jeden Tag, wie ein oder gar zwei große Lastwagen mit Anhängern (siehe Fotos) das geschlägerte Holz alleine aus den Wäldern zwischen Rollertal-Obertilliach und dem Winklertal-Untertilliach abtransportieren.

Kein Ende in Sicht
Aus den drei Lesachtaler Gemeinden Untertilliach, Obertilliach und Kartitsch dürften bisher wohl weit mehr als eine Million Festmeter Schadholz aus dem Tal transportiert worden sein – und es ist noch immer kein Ende in Sicht! Die gesamte Bevölkerung im Tal fragt sich daher mit Recht: Hat es solch enorme Walschäden je einmal gegeben? Jedoch konnte noch niemand eine Antwort darauf geben ...

Michael Annewanter 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
134.198 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
100.592 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.613 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1736 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1259 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1217 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Kärnten
Schürt Existenzängste
Der „Borkenkäfer treibt im Tal sein Unwesen“
Techno & House
Große Party auf Burgruine „Griffner Schlossberg“
Auf Drautal Straße
Auffahrunfall: Vier Fahrzeuge schwer beschädigt
Kämpft um Augenlicht
Welle der Hilfsbereitschaft für kranken Julian (6)
Karl Bauer
120. Geburtstag: Melancholie, Tiefe, Poesie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf