Pink Lake Festival bringt Party nach Pörtschach

„Das Pink Lake Festival ist eine Möglichkeit für Pörtschach, sich als offener und wertschätzender Gastgeber gegenüber der LGBTQIA+-Gemeinde zu präsentieren“, freut sich Alyn Cimbri, die Projektleiterin des Festivals. Jene Gruppe beinhaltet Homo- und Bisexuelle, Transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen sowie alle weiteren Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen.

„Wir haben viele Stammgäste, die seit Jahren immer wieder zum Festival nach Pörtschach reisen“, berichtet die Projektleiterin und erwähnt, dass die familiäre Atmosphäre und das vielfältige Programm ausschlaggebend sei. Gäste können sich zum Beispiel auf Schlagermusik am Schloss Leonstain bis hin zu DJ-Sounds auf einem Wörthersee-Schiff freuen.