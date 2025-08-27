Vorteilswelt
Das ganze Wochenende

Pink Lake Festival bringt Party nach Pörtschach

Kärnten
27.08.2025 20:00
Die farbigen Akzente des Pink Lake Festivals sind nicht zu übersehen.
Die farbigen Akzente des Pink Lake Festivals sind nicht zu übersehen.(Bild: Sebastian Lausch)

Das Pink Lake Festival gastiert vom 28. bis 31. August zum 20. Mal in Pörtschach und verspricht legendäre Partys und Urlaubsstimmung. Für die Region am Wörthersee ist die Veranstaltung ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

0 Kommentare

Es wird laut, heiß und vor allem: pink. Vom 28. bis 31. August steht Pörtschach ganz im Zeichen des Pink Lake Festivals und bringt Party- und Urlaubsstimmung in die Region. Mehrere Hundert Gäste reisen dafür extra an – ein gewinnbringender Faktor für die lokale Hotellerie und Gastronomie.

„Das Pink Lake Festival ist eine Möglichkeit für Pörtschach, sich als offener und wertschätzender Gastgeber gegenüber der LGBTQIA+-Gemeinde zu präsentieren“, freut sich Alyn Cimbri, die Projektleiterin des Festivals. Jene Gruppe beinhaltet Homo- und Bisexuelle, Transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen sowie alle weiteren Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen.

„Wir haben viele Stammgäste, die seit Jahren immer wieder zum Festival nach Pörtschach reisen“, berichtet die Projektleiterin und erwähnt, dass die familiäre Atmosphäre und das vielfältige Programm ausschlaggebend sei. Gäste können sich zum Beispiel auf Schlagermusik am Schloss Leonstain bis hin zu DJ-Sounds auf einem Wörthersee-Schiff freuen. 

Die „Almdudler Almrausch Party“ eröffnet das Festival.
Die „Almdudler Almrausch Party“ eröffnet das Festival.(Bild: Steiner Clara Milena)
Das Festival bringt mehrere Hundert Menschen nach Pörtschach.
Das Festival bringt mehrere Hundert Menschen nach Pörtschach.(Bild: Steiner Clara Milena)

Die große Beliebtheit der Veranstaltung hatte zur Folge, dass bereits Ende April – vier Monate vor Beginn des Festivals – sämtliche Premium- und Kombitickets restlos ausverkauft waren. Nur Tickets für einzelne Veranstaltungen können noch online auf der Website des Festivals erworben werden.

Zitat Icon

Für die Region am Wörthersee ist das Festival ein essenzieller wirtschaftlicher Impulsgeber, der den Hotel- und Gastronomie-Betrieben wichtige Einnahmen zum Ende der Sommersaison bringt.

Alyn Cimbri, Projektleiterin des Pink Lake Festivals

Neben einer guten Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben freut sich Cimbri auch über langjährige Kooperationspartner wie „Almdudler“ oder „KLM“, die gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten finanzielle Stabilität bieten. 

Trotz großer Nachfrage wird das Ticket-Kontingent vorerst nicht vergrößert.  Stattdessen soll das Programm während des Festivals durch zusätzliche Veranstaltungen erweitert werden.

Zudem ist bereits eine weitere Veranstaltung in Pörtschach geplant: Das „Pink Christmas“-Festival vom 12. bis 14. Dezember.

Porträt von Nina Loibnegger
Nina Loibnegger
