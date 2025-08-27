Auffahrunfall: Vier Fahrzeuge schwer beschädigt

86-Jährige konnte nicht mehr stoppen

Doch eine nachkommende Frau im Alter von 86 Jahren konnte aus bisher unbekannter Ursache nicht mehr stoppen und prallte gegen das vor ihr stehende Fahrzeug des 67-jährigen Kroaten. „Durch den Anprall wurden die Pkw in die vor ihnen haltenden Fahrzeuge gerammt und beschädigt“, heißt es seitens der Einsatzkräfte.