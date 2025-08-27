Auffahrunfall: Vier Fahrzeuge schwer beschädigt

Zu einer kleinen Massenkarambolage kam es am Mittwoch in der Früh auf der Drautal Straße. Insgesamt vier Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, eine 86-Jährige wurde verletzt.
„Aufgrund von Sanierungsarbeiten im Festungsbergtunnel kam es in diesem Bereich zu stockendem Verkehr“, so die Polizei. „Deswegen mussten eine 46- und 55-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau und ein 67-jähriger Mann aus Kroatien mit ihren Fahrzeugen vor dem Tunnel anhalten.“
86-Jährige konnte nicht mehr stoppen
Doch eine nachkommende Frau im Alter von 86 Jahren konnte aus bisher unbekannter Ursache nicht mehr stoppen und prallte gegen das vor ihr stehende Fahrzeug des 67-jährigen Kroaten. „Durch den Anprall wurden die Pkw in die vor ihnen haltenden Fahrzeuge gerammt und beschädigt“, heißt es seitens der Einsatzkräfte.
Die 86-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Beteiligte wurden nicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden teils schwer beschädigt.
