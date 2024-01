Zwei Tote bei Absturz mit Auto in den Comer See

Ein Mann (38) und eine Frau (45) saßen am Samstagabend an einem Aussichtspunkt am See in ihrem Auto. Berichten eines Augenzeugen zufolge setzte sich der SUV-Geländewagen plötzlich in Bewegung, durchbrach eine Absperrung und stürzte etwa zehn Meter tief ins Wasser. Warum, ist derzeit noch unklar.