So wird die Woche aus astrologischer Sicht

Diese Woche fühlen sich die Sterne wie ein „Tanz auf den Wellen“ an, erzählt Astrologin Astrid Hogl-Kräuter im krone.tv-Talk: mal ruhig, mal stürmisch. Beruflich lockt die Venus im Feuerzeichen mit Glanz und Anerkennung, ab Freitag warnt Mars-Jupiter jedoch vor Übertreibung – lieber Schritt für Schritt! In der Liebe bringt Venus-Pluto Spannung, Neid kann aufbrechen, zeigt aber auch verborgene Bedürfnisse. Tipp: Kunst, Musik und Meditation nähren jetzt die Seele. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!
